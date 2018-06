11:55 POLITICA – Ue: Mattarella ricorda Modigliani, euro compatibile con piena occupazione

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Non è vero che l’obiettivo della piena occupazione affrontato come priorità assoluta avrebbe come conseguenza quella di mettere in soffitta il trattato di Maastricht e la moneta unica. Sono in grado di dimostrare che esiste un modo per rendere la moneta unica compatibile con la piena occupazione”. Parole di Franco Modigliani, citate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al sindaco del Comune di Iseo, Riccardo Venchiarutti, vicepresidente dell’Istituto I.S.E.O., in occasione del Convegno di studi internazionali dedicato a “L’eredità di Franco Modigliani nell’economia globale”, nel centenario della nascita dell’illustre economista.

“Dotato di straordinaria capacità analitica, animato da profonda passione civile, il grande economista ideatore della teoria del ‘Ciclo vitale’ del risparmio, che gli valse nel 1985 il Premio Nobel, ha affrontato con acutezza e lungimiranza -ricorda il Capo dello Stato- i temi del risanamento pubblico, delle pensioni, della lotta alla disoccupazione, della partecipazione italiana al processo di integrazione economica europea. Modigliani, come testimonia nella sua autobiografia, ebbe sempre chiarissimo che l’obiettivo di una economia sana resta la piena occupazione”.

“Il patrimonio di conoscenze scientifiche e di virtù civili che egli ci ha trasmesso -conclude Mattarella- testimonia la perdurante vitalità dei suoi insegnamenti che hanno favorito la crescita e la trasformazione del sistema economico italiano e rivoluzionato la finanza moderna”.

12:03 POLITICA – Vaccini: Gelmini, non sono tema da propaganda politica

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “I vaccini sono una delle conquiste più importanti della medicina moderna, un indispensabile strumento di prevenzione delle malattie più pericolose, a tutela dei più piccoli e dei più deboli: non possono diventare argomento di propaganda politica. La scienza non è un’opinione!”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

12:06 POLITICA – Governo: Bernini, prospettive cupe con gara di annunci vuoti

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “A corto di idee e di proposte fattibili (del contratto non c’è più traccia) nel governo è una gara aperta a chi la spara più grossa”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. “Oggi -aggiunge- Di Maio lancia l’annuncio del taglio, imminente dice lui, delle pensioni d’oro con cui saranno aumentate quelle minime. Come in altre occasioni il vicepremier sbaglia i conti e sarà Tria a spiegarglielo. Ieri, il ministro dell’Economia gli ha già comunicato che per il 2018 non potranno essere approvate nuove leggi di spesa, quindi niente reddito di cittadinanza e niente flat tax”.

“Ma siamo certi che la gara di annunci e successive correzioni e smentite tra Di Maio e Salvini proseguirà senza fine. E intanto l’Ue, sempre più sotto il controllo di Francia e Germania, si appresta a riforme strutturali alla cui stesura l’Italia è lasciata fuori. Se si aggiungono le forti tensioni sui Btp e quindi i rischi sulla possibilità di pagare il nostro debito pubblico, le prospettive per il Paese sono cupe”.

“Di fronte a questo panorama così serio e allarmante, assistere alla gara degli annunci vuoti è davvero preoccupante. Il governo -conclude Bernini- ha il dovere di operare, i ministri lavorino invece di passare gran parte del loro tempo sui social”.