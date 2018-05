TG in 2 Minuti del 04-05-2018: le notizie in video

Nel Tg in Due Minuti delle 18,30 di oggi, venerdì 4 maggio si parla del commerciante agricolo di SAN CARLO CANAVESE denunciato per truffa aggravata, dell’assalto al furgone portavalori avvenuto a TORINO durante il quale il rapinatore è rimasto ferito, dell’incidente avvenuto in corso Molise a TORINO, della vettura uscita di strada in via Fiano a ROBASSOMERO, del cadavere di un uomo trovato nel vano ascensore di una palazzina a TORINO, dei quattro arresti per ricettazione avvenuti a NOLE, dei tubi di scolo che sono precipitati da un tetto a CIRIÈ, dell’incidente avvenuto a CICONIO, del Protocollo per il Turismo in CANAVESE presentato a TORRE CANAVESE,…Per altre notizie e tutti gli approfondimenti, naturalmente: www.obiettivonews.it