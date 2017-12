BOXE / RIVAROLO CANAVESE – Grande riuscita all’appuntamento pugilistico che si è svolto al palazzetto del centro polisportivo di Rivarolo “Botte di fine anno” vi è stata una serata decisamente interessante con undici incontri a livello dilettantistico con pugili che sono giunti dalla Lombardia oltre ad uno a livello professionistico.

La serata è stata è stata organizzata dalla Skull boxe Canavesana. Per i pugili della palestra rivarolese seguiti da Alessio Furlan sono stati cinque quelli che hanno combattuto, è giunta una sola vittoria di fronte avevano pugili esperti oltre ad essere decisamente validi. Quella della rivarolese Jessica Spatafora tra le elite seconda serie ai punti ha superato Simona Ioneia Orta portacolori della società bresciana della Boxing team Caloi.

Pareggio per lo junior Samuele Furlan (figlio d’arte) nei 54, contro Achraf Maskaoui anche lui della Caloi. Invece per gli altri pugili della società canavesana sono giunte altrettanti sconfitte sempre ai punti, il fornese Felipe Grosso tra gli elite nei 64 chilogrammi ha ceduto contro Fabrizio Frateschi sempre della società bresciana, invece per il giovane bosconerese Ivan Sacchetti tra i senior nei 60 chilogrammi si arreso all’atleta della Caloi Amine Malikaoui altra sconfitta per Cristian Nicolino di Oglianico che tra gli elite negli 81 chilogrammi ha dovuto arrendersi ad un altro atleta bresciano Alessandro Dettori.

Nell’incontro dei professionisti sulla distanza di sei round tra i super piuma è giunto la vittoria ai punti per il pugile Hassan Nourdine (Skull boxe Canavesana) che sconfiggeva in modo netto contro Shoaib Zaman pugile che abita a brescia ma di origini pakistane Shoaib Zaman e appartiene alla Boxe Loreni, al termine di match che ha visto astigiano crescere durante incontro e riuscire a mettere sempre in difficoltà il suo avversario che oltre ad avere il viso segnato è stato vicino a finire al tappeto.

Negli altri sei incontri della serata tra i dilettanti ma con pugili tesserati alla Skull boxe Canavesana ma che non svolgono la loro attività nella palestra rivarolese, sono giunte tre vittorie con: Valentina Marzolino che ai punti tra le yout superava Alessia Dardo della Boxe Chieri nei 51 chilogrammi , Eduard Cavalera sempre ai punti nella categoria junior che batteva Andrea Di Tria della BL team Fighters di Ciriè nei 70 chilogrammi e per Etinosa Olia ai punti negli elite contro il lombardo Leonardo Bonura che appartiene alla Coop dilettanti Stica di Varese, nei 75 chilogrammi.

Negli altri tre tutti terminano in parità e precisamente: quello tra Anita Forlani tra le elite seconda serie contro Sara Varaldo della Boxe Chieri nei 60 chilogrammi, quello di Antony Cavallera tra i senior contro Ayouch Mountassir del BL team Fighters di Ciriè nei 75 chilogrammi e infine quello tra Italo Raffael Mendes tra i senior contro Omar Haddaoumi Boxing team Caloi, nei 69 chilogrammi.

Durante la serata la Skull boxe Canavesana ha voluto riconoscere ai pugili più meritevoli per il 2017 un riconoscimento, sono stati premiati: lo junior Samuele Furlan vincitore di un importante torneo a livello nazionale oltre ai tre campioni italiani: Arianna Delaurenti tra le elite nei 54 chilogrammi, Mikaela Leuka nella elite seconda serie nei 51 chilogrammi ma che svolge l’attività nella palestra di Susa e a Jesson Massa nei scoul boys lui si allena ad Asti.

GUARDA IL VIDEO

GUARDA LE FOTO