VOLLEY – In serie C femminile nel girone A la Pallavolo Montalto Dora perde in trasferta a Centallo contro il CRF Centallo volley, il primo set è stato combattuto e si è concluso sul 25-20, mentre gli altri due sono vinti più facilmente delle padrone di casa per 25-13 e 25-14.

Nel girone B successo del Rivarolo Valentino Volpianese per 3-1 in casa contro il Balabor Minimold, tre punti importanti per la precaria classifica, dopo aver perso il primo set ai vantaggi per 28-26, ribaltano incontro con il successo degli altri set per 25-18, 25-23 e 25-21.

Nella C maschile nel girone A, arriva la seconda vittoria di questo campionato per il Volley Montanaro in casa supera per 3-1 il Finsoft Ser Chieri dopo aver ceduto ai vantaggi il primo set per 23-25, ma poi conquista la vittoria vincendo i tre parziali successivi molto combattuti con questi punteggi: 25-23, 25-29 e 25-23.

Nella D femminile nel girone A, vittoria casalinga per il PGS Foglizzese che supera la Pallavolo Scurato Novara per 3-0 imponendosi nei set con questi risultati: 25-13, 25-14, 25-16. Sconfitta esterna nel novarese a San Maurizio D’Opaglio contro il Cusio sud ovest sport per lo Space 23 Castellamonte per 3-1 sopo aver ceduto il primo set per 25-13, conquistano il secondo per 21-25, ma poi cede negli altri due 25-22 e 25-11.

Nel girone B il Calton vince in casa alla Falconieri di San Giorgio contro LPM banca alpi Marittime Carrù per 3-0, ha conquistato i set con questi punteggi: 25-23, 25-19 e 25-23. Nel girone C il Finimpianti Rivarolo volley 2000 si impone in trasferta a Rivoli al tie-break contro il Go volley Grugliasco, canavesane che vincono i primi due set per 25-23 e 25-21, poi cede negli altri due set entrambi terminati sul 25-23, nel decisivo quinto set il Rivarolo riesce a conquistarlo ai vantaggi per 16-14.

Invece in serie D maschile nel girone A il Borgofranco si impone in casa alla palestra Ruffini, si impone per 3-0 contro la Casa della gomma San Paolo con i set che vengono vinti con questi punteggi: 25-19, 25-21, 25-16.

Questi i risultati dell’undicesima giornata dei Campionati di serie C e D di pallavolo maschile e femminile del 23 dicembre 2017

SERIE C FEMMINILE – GIRONE A

(11 giornata di andata sabato 23 dicembre)

Caffè Mokaor Vercelli-Isil volley Almese Massi 3-2

Venaria Reale volley-Mercatò Cuneo 3-0

PVB Cime Careddu Canelli-MV Impinati BZZ 1-3

Novi pallavolo femminile-CCS Cogne acciai speciali 3-0

Allotreb Nixsa Veggoplast-Volley Villafranca 3-0

CRF Centallo volley-Pallavolo Montalto Dora 3-0

Team volley Novar-Crai Stella Rivoli 3-0

Classifica

MV Impianti Bzz Piossasco 31 punti, Caffè Mokaor Vercelli 27, Team volley Novara 26, Isil volley Almese Massi 25, PVB Cime Careddu Canelli 23, Novi Pallavolo femminile 21, Mercatò Cuneo 19, CRF Centallo volley 15, Venaria Reale volley 12, Allotreb Nixsa Veggoplast 9, Volley Villafranca, Pallavolo Montalto Dora 7, Crai Stella Rivoli 6, CCS Cogne acciai speciali 3.

SERIE C FEMMINILE – GIRONE B

(11 giornata di andata sabato 23 dicembre)

Rivarolo Valentino Volpianese-Balabor Minimold 3-1

L’Alba volley-Union volley 0-3

Igor volley-Ascot Lasalliano Torino 0-3

San Paolo-.Bonprix Teamvolley 3-1

Monviso volley Barge Mina-Fenera Chieri ’76 2-3

Issa Novara-Cantine Rasore Ovada 0-3

Dedalus Piemonte Playasti-La Folgore carrozzeria Mescia (7 gennaio 2018, ore 18,30)

Classifica

San Paolo 28 punti, Ascot Lasalliano Torino 27, La Folgore carrozzeria Mescia 24, Union volley 21, L’Alba volley, .Bonpèrix Teamvolley 20, Cantine Rasore Ovada 16, Monviso volley Barge Mina 15, Fenera Chieri ’76, Issa Novara 13, Igor volley 11, Dedalus Piemonte Playasti, Balabor Minimold 7, Rivarolo Valentino Volpianese 6.

SERIE C MASCHILE – GIRONE A

(11 giornata di andata sabato 23 dicembre)

Ascot Lasalliano Torino-Bruno Tex Olimpia Aosta 1-3

Altea Altiora-Pallavolo Torino 3-1

Volley Montanaro-Finsoft Ser Chieri 3-1

Volley Novara-Plastipol Ovada 3-0

Erresse Pavic-Tiffany Valsusa (20 gennaio 2018, ore 21)

Ha riposato la Stamperia Alicese

Classifica

Erresse Pavic, Bruno Tex Olimpia Aosta 22 punti, Volley Novara 21, Stamperia Alicese 20, Altea Altiora 17, Ascot Lasalliano 16, Pallavolo Torino 12, Tiffany Valsusa 11, Plastipol Ovada 9, Volley Montanaro 25, Finsoft Ser Chieri 1.

SERIE D FEMMINILE – GIRONE A

(11 giornata di andata sabato 23 dicembre)

PGS Foglizzese-Pallavolo Scurato Novara 3-0

Oasi volley Arona-EL Gall Centro Grafico 0-3

Poggio in volley Puntozero-Gilber Gaglianico volley 0-3

Cusio Sud Ovest sport-Space 23 Castellamonte 3-1

Rubinetteria Paffoni Omegna-Botalla Teamvolley 1-3

Volley Bellinzago-Vega Occhiali Rosaltiora 1-3

Team volley Novara-San Rocco Novara 0-3

Vega occhiali Rosaltiora-Team volley Novara 3-0

Classifica

Vega occhiali Rosaltiora 33 punti, Gilber Gaglianivo volley, Cusio Sud Ovest 27, San Rocco Novara 22, El Gall centro grafico 19, Oasi volley Arona, PGS Foglizzese 18, Volley Bellinzago 16, Botalla Teamvolley 14, Omegna pallavolo 1988, Team volley Novara 11, Pallavolo Scurato Novara 10, Poggio in volley Puntozero 3, Space 23 Castellamonte 2.

SERIE D FEMMINILE – GIRONE B

(11 giornata di andata sabato 23 dicembre)

Inalpi volley Busca-Volley Marene 2-3

Caltob volley-LPM banca alpi Marittime Carrù 3-0

BCC Surrauto Cervere-Farmacia dell’ospedale Leini 2-3

Safa 2000-Multimed Red Vercelli 3-1

Volley Parella Torino-Nercatò CRF Fossano 0-3

Moncalieri Testona volley-Libellula volley 0-3

Caselle volley-VBC Savigliano 2-3

Classifica

Libellula volley 31 punti, VBC Savigliano 28, Caselle volley 25, Mercatò CRF Fossano 24, Farmacia dell’Ospedale Leini, Velley Marene 21, Inalpi volley Busca 17, Moncalieri Testona volley 15, BCC Surrauto Cervere 12, LPM Banca Alpi Marittime Carru, Safa 2000 11, Calton 10, Multimed red Vercelli 4, Volley Parella Torino 1.

SERIE D FEMMINILE – GIRONE C

(11 giornata di andata 23 dicembre)

Unionvolley 2003-Tecnocasa Gassinese S. Raffaele 2-3

Zs Ch Valenza-GS Sangone 0-3

Finsoft Ser Chieri-Moncalieri Carmagnola volley 1-3

Go volley Grugliasco-Finimpianti Rivarolo volley 2000 2-3

MC Data Romentino-Evo volley Elledue 0-3

Gavi volley Impresa Tre Colli-Artusi Fortitudo 3-0

Pallavolo Santena 95-Rombi Escavazioni Araldica Vini 3-0

Classifica

Pallavolo Santena 95 30 punti, Gavi volley Impresa tre colli 29, Evo volley Elledue 27, GS Sangone 22, MC Data Romentino 21, Finimpinati Rivarolo volley 2000 20, Go volley Grugliasco, Moncalieri Carmagnola volley 18, Zs Ch Valenza 12, Tecnocasa ST Gassinese 11, Finsoft Ser Chieri 9, Rombi escavazioni vini Araldica 7, Union volley 5, Artusi Fortitudo 2.

SERIE D MASCHILE – GIRONE A

(11 giornata di andata 23 dicembre)

Borgofranco pallavolo-Casa della gomma San Paolo 3-0

Rabino sport Valchisone U21-Stamperia Alicese U21 3-1

Novarclean volley-Bistrot 2mila8 Domodossola 3-1

Erresse Pavic-Scuola pallavolo Biellese U21 (20 gennaio 2017, ore 18)

Classifica

Borgofranco pallavolo 26 punti, Novarclean volley 24, Scuola pallavolo Biellese U21 18, Casa della Gomma San Paolo 16, Rabino sport Valchisone U21 13, Reba volley 11, Erresse Pavic 9, Bistrot 2mila8 Domodossola 8, Pallavolo Alba 5, Stamperia Alicese U21 2.