BASKET – Gara2 dei quarti di finale Playoff A1 Sorbino è preda di Venezia che bissando il successo di gara1 si porta sul 2-0 nella serie e vola verso le semifinali dove incontrerà la vincente tra Ragusa e San Martino di Lupari. Dopo una lotta durata 25’, le pantere hanno ceduto dinanzi lo strapotere veneto per 44-67.

Si inizia con coach Riga che opta nuovamente per il doppio play in campo impiegando sia Milazzo che Marangoni. Le squadre si sbloccano dopo due e minuti e mezzo di errori e Venezia trova lo 0-6 al 4’ che costringe il coach sabaudo al timeout. Di qua la Fixi Piramis reagisce con l’ingresso di Bocchetti e chiude al 10’ sul 12-18 nonostante la graniticità di Ruzickova.

Secondo quarto in cui Milazzo traina le pantere verso la rimonta ed 15’ il punteggio è di 20-24. L’Umana Reyer tenta più volte di incrementare il vantaggio grazie alle gesta di un’incontenibile Bestagno, la Fixi Piramis tenta di resistere ma le orogranata chiudono sul 29-38 al 20’.

Dopo l’intervallo lungo Tikvic sale in cattedra e riduce lo svantaggio piemontese portando le biancostellate al -5. De Pretto e Carangelo reagiscono e trovato il 37-49 costringono la panchina casalinga a chiedere sospensione al 26’. Torino soffre e l’Umana dilaga conducendo per 37-56 al 30’.

Ultima frazione di gioco in cui la Reyer blinda il successo ed il pass per le semifinali dei Playoff A1 Sorbino.

Termina così una stagione in cui tanto è stato fatto, dopo uno storico settimo posto, la Fixi Piramis esce sconfitta 2-0 nella serie dei quarti di finale playoff contro la corazzata Venezia, che continua la sua corsa allo Scudetto.







Fixi Piramis Pallacanestro Torino – Umana Reyer Venezia 44-67 (12-18, 29-38, 37-56)

Fixi Piramis Pallacanestro Torino: Pertile, Tikvic 10, Verona, Milazzo 12, Quarta, Trucco 6, Marangoni 4, Bocchetti 6, Salvini, Brunner 2, Gill . All. Riga

Umana Reyer Venezia: Bestagno 13, Carangelo 10, Kacerik 2, Williams 6, De Pretto 11, Sandri 5, Ruzickova 10, Dotto 2, Little 8, Togliani. All. Liberalotto