RALLY – Quando gli impegni agonistici si moltiplicano, Winners Rally Teamrisponde “presente” e schiera un esercito di vetture su più fronti; potrebbe riassumersi così il prossimo fine settimana del sodalizio piemontese che si presenterà ai nastri di partenza di ben cinque appuntamenti.

Saranno tre gli equipaggi che percorreranno le speciali dell’ 8° “Rally Internazionale Lirenas – Eco Liri”,primo atto dell’International Rally Cup 2018; Jordan Brocchiavrà il compito di ben figurare in classe R4 a bordo della Mitsubishi Lancer Evo IXby Bianchi che condividerà, come di consueto, con Filippo Alicervi.

Luca Santoro e Carmen Grandiavranno a disposizione una Mitsubishi Lancer Evo X N4mentre “Ferdinandi – Maini”daranno battaglia ai propri avversari su una Peugeot 106di classe A5. In Lombardia Ivo Muzio e Vasco Laffranchisaranno tra i protagonisti della33a edizione del “Rally Prealpi Orobiche”su Mitsubishi Lancer Evo X R4, “Faletto – Rapisardi” e “Pistoletti – Derosa”calcheranno invece gli asfalti del 5° “Rally 2 Laghi – Città di Domodossola”a bordo rispettivamente di una Peugeot 106 A5 e di una Renault Clio Prod. E7.

Lorenzo Iezzi, in coppia con Giuseppe Billisu Peugeot 208 R2B, sarà al via del 12° “Rally della Romagna”negli stessi giorni in cui il ligure Roberto Percivale sfrutterà la propria Triumph Dolomite gr.2sulla salita della 32a “Cronoscalata Camucia – Cortona”, gara valevole per il Campionato Italiano Montagna.