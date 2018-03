TG in 2 Minuti del 24-03-2018: le notizie in video

Nel Tg in Due Minuti delle 12,30 di oggi, sabato 24 marzo si parla della donna che ha dato ieri sera in escandescenze in un alloggio di corso Molise a TORINO, del Sindaco di VENARIA REALE in pattuglia con la Polizia Locale, dell’intervento dei Carabinieri questa notte a RIVAROLO CANAVESE, del concerto di Francesca Michelin che si è tenuto ieri sera a VENARIA REALE, del carnevale in programma domani in frazione PASQUARO di RIVAROLO CANAVESE, del ritorno dell’ora legale,….,Per altre notizie e tutti gli approfondimenti, naturalmente: www.obiettivonews.it