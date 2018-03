SCI – Sta per entrare nel vivo la 36° edizione di Pinocchio Sugli Sci, la rassegna giovanile di sci alpino fondata nel 1981 in onore del celebre burattino collodiano, la più amata d’Italia e tra le 5 più importanti al mondo.

L’edizione 2018, dopo più di 8000 atleti in gara, 20 località sciistiche coinvolte e oltre 30 giornate di selezioni zonali alla ricerca dei talenti emergenti dello sci italiano, giungerà alle battute finali dal 17 al 24 marzo quando in Toscana all’Abetone (PT) andranno in scena le attesissime Finali Nazionali ed Internazionali.

Dal 17 al 21 marzo sarà il momento delle Finali Nazionali: sulle piste Stadio da Slalom e Zeno Colò 3 – Variante saranno impegnati i vincitori delle selezioni nazionali riservate alle categorie maschili e femminili U9, U10, U11, U12, U14 e U16. In totale 1754 giovani atleti provenienti da tutta Italia che si sfideranno per aggiudicarsi l’ambito Pinocchio d’Oro, il prestigioso titolo di vincitore nazionale di categoria e un posto nell’Albo d’Oro di Pinocchio al fianco di atleti del calibro di Deborah Compagnoni, Lara Magoni, Morena Gallizio, Daniela Ceccarelli, Jure Kosir, Urska Hrovat, Karen Putzer, Janica e Ivica Kostelic, Nadia ed Elena Fanchini, Tina Maze, Patrick Staudacher, Max Blardone, Davide Simoncelli, Federica Brignone, Giuliano Razzoli, Peter Fill, Marcel Hirscher, Lara Gut, Elena e Irene Curtoni, Anna Veith, Sofia Goggia, reduce dal successo in Coppa del Mondo, e tanti altri giovani che già fanno parte del “circo bianco” internazionale.

Dal 22 al 24 marzo si terrà la Fase Internazionale: i migliori atleti azzurri delle categorie Ragazzi e Allievi entreranno a far parte del Team Italia e sfideranno le 35/40 delegazioni straniere in gara (iscrizioni ancora aperte). Le Finali Internazionali come da tradizione saranno aperte il 22 marzo dalla Cerimonia di Inaugurazione con la sfilata dei contingenti italiani e stranieri in gara lungo il centro dell’Abetone. Già confermata la partecipazione dei Team provenienti da Cile, Canada, Irlanda, Francia, Olanda, Finlandia, Portogallo e Slovenia.







“Ancora una volta la Montagna Pistoiese ospita le giovani promesse dello sci e per otto giorni l’Abetone torna a vestire il titolo di Capitale dello Sci Alpino Giovanile”, ha dichiarato Franco Giachini, Presidente dello Sci Club Pinocchio di Pescia e patron della manifestazione. “Non è stato un anno facile per il Pinocchio, poiché il meteo e gli eventi atmosferici hanno reso difficile il lavoro degli organizzatori delle oltre 30 giornate di selezione zonale ma non ci siamo scoraggiati e alla fine tutto si è svolto nel pieno rispetto del regolamento, con la consueta aria di divertimento e festa che contraddistingue il Pinocchio sin dal suo esordio”.

Tra le importanti novità tecniche dell’edizione 2018 di Pinocchio Sugli Sci vi è il numero di atleti delle categorie Ragazzi e Allievi ammessi alle Finali Nazionali: oltre ai 20 rappresentanti del Team Italia altri 40 atleti italiani prenderanno parte alle Finali Internazionali (10 maschi e 10 femmine per la categoria Ragazzi e 10 maschi e 10 femmine per la categoria Allievi), senza far parte del contingente nazionale. “Una decisione importante – commenta il Presidente Giachini –, presa su suggerimento della FISI, per dare l’opportunità ad un numero maggiore di atleti di vivere un’esperienza di gara di livello internazionale come le Finali Internazionali di Pinocchio Sugli Sci”.

“L’Abetone si sta vestendo a festa per accogliere al meglio il Pinocchio Sugli Sci, a pieno titolo l’evento più importante dell’Appennino Pistoiese”, ha commentato Diego Petrucci, Sindaco di Abetone Cutigliano. “La manifestazione ogni anno fa registrare numeri importanti: per l’edizione 2018 sono attese più di 9000 presenze tra atleti, accompagnatori, famiglie e spettatori. Un indotto significativo e una vetrina importante per tutto il territorio della Montagna Pistoiese.

Ringraziamo gli Organizzatori, il personale del Comune di Abetone Cutigliano, lo staff di SAF – Società Abetone Funivie e i volontari dello Sci Club Pinocchio di Pescia per l’importante lavoro che stanno svolgendo con passione e dedizione per la riuscita del Pinocchio 2018. A tutti i ragazzi impegnati in gara, sia italiani che stranieri, un grandissimo in bocca al lupo!”







Durante le otto giornate di Finalissime all’Abetone sarà presente anche l’immancabile Villaggio di Pinocchio, reduce dal Tour 2018 a Ponte di Legno/Passo del Tonale, San Vito di Cadore, Sestriere e Bardonecchia, quattro delle località sciistiche ospiti delle gare di selezione zonale, facendo registrare numeri da record con oltre 4.000 contatti raccolti, 5.100 km percorsi, oltre 5.000 gadget consegnati e 300 premi dei partner dell’evento assegnati ai fortunati vincitori delle Maxi Estrazioni.

Indiscusso protagonista del Villaggio di Pinocchio all’Abetone sarà Enel, che per il quarto anno consecutivo sarà main sponsor del Pinocchio Sugli Sci, per una collaborazione nel segno dei valori dello sport, della sostenibilità ambientale, dell’apertura internazionale e del dialogo con le giovani generazioni. Enel inserisce il proprio sostegno nel solco di un impegno che da anni vede il Gruppo Enel collaborare con le Istituzioni e con le realtà associative locali per la valorizzazione delle eccellenze del territorio, per l’innovazione e l’efficienza energetica, nonché per un servizio elettrico efficiente.

Nei giorni della manifestazione il Villaggio di Pinocchio ospiterà anche il Punto Enel Energia che illustrerà le numerose iniziative della società di Enel che opera sul mercato libero per risparmi in bolletta luce e gas, efficienza e risparmio energetico.







PROGRAMMA FINALI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 2018

• Sabato 17 marzo: Finali Nazionali cat. Baby 1 M-F. Prova unica di GS.

• Domenica 18 marzo: Finali Nazionali cat. Baby 2 M-F. Prova unica di GS

• Lunedì 19 marzo: Finali Nazionali cat. Cuccioli 1 e Cuccioli 2 M-F. Prova unica di Slalom Gigante.

• Martedì 20 marzo: Finali Nazionali cat. M-F Ragazzi (slalom, 1 manche) e Allievi (gigante, 2 manche)

Degustazione di Prodotti Tipici offerta da SAF, ore 20 c/o Ovovia (aperta a tutti)

• Mercoledì 21 marzo: Finali Nazionali cat. M-F Ragazzi (gigante, 2 manche) e Allievi (slalom, 2 manche)

• Giovedì 22 marzo: Presentazione della Fase Internazionale ore 11, c/o Sala Consiliare del Comune di Abetone

Cerimonia di Inaugurazione della Fase Internazionale, ore 15 c/o Piazza Principale Abetone

• Venerdì 23 marzo: 1° giornata di gare delle Finali

Party delle Nazioni, ore 20 c/o Ristorante Ovovia Abetone (su invito)

• Sabato 24 marzo: 2° giornata di gare delle Finali Internazionali

Premiazioni Finali Internazionali, ore 15 ca. c/o Piazza Principale Abetone