KARATE / RIVAROLO CANAVESE – Soddisfazione per la Rem Bu Kan di Rivarolo Canavese.

Una piccola spedizione vincente è attualmente in viaggio di ritorno da Venturina Terme, frazione di Campiglia Marittima in provincia di Livorno (Toscana) dove si è recata per il 2° Trofeo Venturina.

Partiti all’alba i fratelli Giulia e Marco Buffo, con Giorgio Padoan, Riccardo Carlino e Peter Franzino. Marco e Giulia si confermano i campioni del kata arrivando entrambi primi nell’individuale e anche nel kata a squadre, entrambi con Francesca Rinaudo (cuneese);

Marco con i compagni di Carrù, Paolo Peirano e Davide Rossi, si sono piazzati secondi nel kumite a squadre.

Doppio podio per Riccardo Carlino, piazzandosi 1° nel kata e 3° nel kumite; Giorgio Padoan si piazza invece al 4° posto nel kata. Soddisfatto il Maestro Giacomo Buffo che li ha accompagnati. Domenica prossima, 11 marzo, la Rem Bu Kan si trasferirà a Genova dove con 50 atleti e altrettanti following, si recheranno per la Coppa Genova, competizione per tutte le categorie.

GUARDA LE FOTO