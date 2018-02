TG Canavese in 2 Minuti del 14-02-2018: le notizie del canavese in video

Nel Tg Canavese in Due Minuti di oggi, mercoledì 14 febbraio si parla dell’incidente avvenuto questa mattina ad OZEGNA, dell’operazione della Polizia locale di BORGARO TORINESE, dei lavori di messa in sicurezza all’IIS Olivetti di IVREA, della riconferma del direttore di Arpa Piemonte, dell’iniziativa del comune di VIDRACCO per la riduzione della Tari, di Franco Neri a CASTELLAMONTE, … Per altre notizie e tutti gli approfondimenti, naturalmente: www.obiettivonews.it