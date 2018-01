VOLLEY – Si è conclusa l’edizione 2017-18 della coppa Piemonte di pallavolo femminile per la serie C e D e per quella maschile. Successi per L’Alba volley per le formazioni di serie C femminili, per il Savigliano per le squadre di D femminili e infine Artivolley in quella maschile, la fase finale si è svolta a San Mauro.

Nel torneo riservato alla serie C femminile L’Alba volley supera per 3-1 nella finalissima Isil volley Almese Massi dopo aver vinto il primo set 25-17 l’Almese vi è il ritorno delle cuneesi che trovano il successo con questi set 27-25 il secondo, 25-14 il terzo e infine 25-22 il quarto.

Per le formazioni di serie D femminili il VBC Savigliano si porta a casa la vittoria contro la Pallavolo Santena ’95 per 3-0 questa finale si è giocata a Settimo, tre set combattuti e terminati con questi risultati: 25-20 il primo, 25-23 il secondo e 25-18 infine il terzo parziale.

In campo maschile non riesce l’impresa per Alto Canavese volley che perde per 3-0 la finalissima contro Artivolley, cuorgnatesi che lottano nei primi due set persi per 20-25 il primo e poi 24-26 il secondo per cedere definitivamente nel terzo concluso nettamente per 14-25.

COPPA PIEMONTE SERIE C FEMMINILE

SEMIFINALI

Isil volley Almese Massi – La Folgore Carozzeria Mescia 3-2

(25-15, 21-25, 25-20, 24-26, 15-8)

L’Alba volley – Team volley Novara 3-0

(27-25, 25-15, 25-22)

FINALE

Isil volley Almese Massi – L’Alba volley 1-3

(25-19, 25-27, 14-25, 22-25)

COPPA PIEMONTE MASCHILE

Alto Canavese volley – Artivolley 0-3

(20-25, 24-26, 14-25)

COPPA PIEMONTE SERIE D FEMMINILE

VBC Savigliano – Pallavolo Santena ’95 3-0

(25-20, 25-23, 25-18)