VENARIA REALE – Al cantiere per la realizzazione del nuovo polo sanitario di Venaria, che sorge sul terreno fra via Don Sapino e la strada provinciale 176 della Savonera, i lavori procedono regolarmente e secondo il progetto approvato in origine, non si registrano modifiche né variazioni della spesa complessiva prevista dal quadro economico. Il cronoprogramma fissa il termine dei lavori entro il primo trimestre del 2019 e la tempistica sarà rispettata.

Lo comunica l’assessore regionale alla Sanità che ha effettuato un sopralluogo al cantiere per continuare a monitorare lo stato di avanzamento dell’opera, appaltata da Scr all’impresa “Paolo Beltrami” di Cremona

La struttura – dove sono già in fase di realizzazione le opere impiantistiche, i serramenti esterni e le lavorazioni relative alle compartimentazioni interne, come si evince dalle foto in allegato – sarà di riferimento per una popolazione di oltre 90.000 persone e avrà una destinazione non ospedaliera ma poliambulatoriale specialistica e distrettuale, come indispensabile tassello per la rete di assistenza territoriale dell’Asl To3.

Il finanziamento globale ammonta a 17,8 milioni di euro, di cui 8,4 dallo Stato, 7,1 dalla Regione Piemonte e 2,3 da un mutuo decennale stipulato dall’Asl To3.